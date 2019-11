Calciomercato Milan, scambio Piatek-Kean con l’Everton? – VIDEO

Pesantemente negativo finora il rendimento di Krzysztof Piatek, centravanti che nella passata stagione era stato un goleador quasi infallibile e che in questa non sta dando garanzie a livello realizzativo. Non a caso il Milan sta pensando di riprendere Zlatan Ibrahimovic e ha già avviato i contatto con Mino Raiola. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il noto agente ha offerto al club rossonero anche Moise Kean e non è escluso uno scambio di prestiti che porti l’ex attaccante della Juventus a Milanello e Piatek all’Everton. Per adesso solamente rumors di calciomercato, vedremo se diventerà un affare concreto in vista di gennaio.

