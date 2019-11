La Fiorentina insiste per Borini: profilo gradito a Montella

Calciomercato Milan: Fabio Borini verso l’addio. La Fiorentina insiste per l’attaccante rossonero. Trattativa per gennaio.

Uno degli esuberi del Milan è Fabio Borini, che peraltro ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2020. Il profilo è fortemente gradito dalla Fiorentina, in particolare dall’allenatore Vincenzo Montella che lo ha avuto in passato proprio al Milan.

Partito titolare con Marco Giampaolo nell’inusuale ruolo di interno di centrocampo, con Pioli non ha più visto il campo. Borini è sempre più ai margini della rosa, e praticamente non viene considerato riserva di nessuno. Per questo un suo addio è altamente probabile nella prossima finestra di mercato.

La Fiorentina è la squadra che più si è interessata al giocatore. Indiscrezioni sull’interesse dei Viola risalgono già a diverse settimane fa. Oggi sono i colleghi di Sportmediaset a ribadire questo interesse: “Montella gradirebbe ritrovare l’attaccante rossonero alla Fiorentina”, operazione che può chiudersi nel corso del mercato di gennaio.

