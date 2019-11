Operazione Milan-Rakitic, la Juventus si defila: “Non ci interessa”

Calciomercato Milan: una concorrente in meno per Ivan Rakitic? La Juventus, dalle dichiarazioni di Fabio Paratici, sembra essersi defilata per il croato.

Il Milan vuole Ivan Rakitic per potenziare il centrocampo. Il sogno nascosto, ma nemmeno troppo, di Zvonimir Boban. Il croato è fuori dal progetto Barcellona, e potrebbe dire addio presto ai blaugrana.

Una delle concorrenti per l’ambito cartellino del giocatore è la Juventus, che pare essersi defilata. Almeno stando alle parole del Chief Football Officer Fabio Paratici. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Ivan Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”.

Parole di circostanza per sviare gli esperti di mercato, o semplice verità? Difficile dirlo per il momento, intanto riportiamo queste dichiarazioni del dirigente bianconero.