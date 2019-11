Calciomercato Milan, su Ibrahimovic piomba il Flamengo – VIDEO

Il Milan sa di non essere l’unico club in corsa per assicurarsi Zlatan Ibrahimovic, che sta ricevendo diverse offerte in queste settimane. Una delle più interessanti è del Flamengo, fresco vincitore della Coppa Libertadores e del Brasileirao, che per il Mondiale per Club di dicembre sogna di mettere sotto contratto il 38enne centravanti svedese. Avviati i contatti con Mino Raiola, agente che in questo periodo sta dialogando con più società e nei prossimi giorni potrebbe rivedere il Milan. I rossoneri hanno offerto un contratto di 18 mesi a 6 milioni di euro complessivi, una proposta ancora non accettata da Ibrahimovic e dal suo procuratore.

Calciomercato Milan, da Borini a Rebic: esterni in uscita