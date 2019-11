Ufficiale: Ibrahimovic comproprietario dell’Hammarby. Il comunicato

Ora è confermato: Zlatan Ibrahimovic diventa co-proprietario dell’Hammarby in Svezia. Lo conferma lo stesso club attraverso una nota ufficiale. Ibra: “Sarà divertente, sono emozionato”.

E’ ufficiale: Zlatan Ibrahimovic diventa comproprietario dell‘Hammarby. A confermarlo è direttamente la società scandinava attraverso un comunicato ufficiale:

Questa settimana, i rappresentanti di Hammarby Football hanno incontrato AEG e Zlatan Ibrahimović a Los Angeles. AEG ha informato Hammarby di aver venduto metà della sua proprietà in AEG Svezia a Ibrahimović, il che a sua volta significa che Ibrahimović diventa parte titolare di Hammarby Fotboll AB.

Dal portale svedese si leggono le dichiarazioni del presidente Richard von Yxkull, con tanto di benvenuto a Ibra: “Questo è ancora nuovo per noi, ma ovviamente molto eccitante. Spontaneamente i tempi sembrano buoni, abbiamo avuto un forte sviluppo negli ultimi anni e l’anno prossimo saremo anche in Europa”.

Massimo entusiasmo per un ingresso così blasonato: “Far entrare nel club una persona come Zlatan Ibrahimović, con la passione e la mentalità vincente che rappresenta si sente giusto. È troppo presto per dire qualcosa in dettaglio su come Zlatan può contribuire a Hammarby Football, ma c’è chiaramente un grande potenziale nella collaborazione, afferma von Yxkull.

C’è anche il commento entusiasta dello stesso Ibrahimovic: “Hammarby è un club fantastico con sostenitori appassionati e ha un grande rispetto sia a Stoccolma che in Svezia. Mi sono sempre piaciuti il ​​club e i tifosi, da allora sono rimasto impressionato da ciò che il club ha fatto negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. Essere in grado di unirsi e aiutare l’Hammarby è divertente ed emozionante”.

