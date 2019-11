Diletta Leotta | vestitino troppo aderente | forme esagerate | FOTO

Diletta Leotta continua a far impazzire tutto Instagram con le sue foto. La bellissima siciliana è sempre più la regina del noto social network e di recente ha visto aumentare la propria popolarità ulteriormente con la pubblicità per Intimissimi uomo. Lo spot è già noto a tutti ma, come sapete, sono i dettagli a fare la differenza…

In una foto pubblicata su Instagram, Diletta ha ripreso un momento particolare di questo spot. Lei, col suo vestitino grigio, è girata di spalle, ma l’abito è davvero troppo aderente: è così che tutte le sue meravigliose forme vengono fuori e i suoi fan vanno subito in delirio. Inevitabilmente, aggiungeremmo.

DILETTA LEOTTA “SPIATA” DA DIETRO MENTRE CALPESTA IL MANTO DEL SAN PAOLO – VIDEO

Diletta Leotta, lo spot per Intimissimi

La foto pubblicata dalla Leotta è ripresa dallo spot girato per Intimissimi uomo, l’ultimo grande lavoro della bellissima siciliana. Ormai è lei la regina di tutto: Instagram, il calcio con DAZN, in radio e adesso anche in tv con questa pubblicità. La foto che vi abbiamo appena proposto è davvero suggestiva: le forme della Leotta sono esagerate e i fan apprezzano sicuramente. Questo la rende sempre più popolare e sempre più cliccata.

Sempre più popolare quindi la nostra Diletta, pronta come sempre a condividere la sua vita su Instagram. Questo spot è un altro importante tassello per la sua carriera, che continua ad andare tutta in salita. La sua ascesa è infatti inarrestabile e la sua bellezza la aiuta certamente a crescere sempre di più nel mondo dello spettacolo. I maschietti sono pazzi di lei, ma anche le donne apprezzano le sue qualità.

Conduttrice e influencer, ormai Diletta Leotta è protagonista assoluta. E adesso occhio a Sanremo: potrebbe essere lei a condurre l’evento più importante dal punto di vista musicale d’Italia. Per lei sarebbe un traguardo incredibile, un punto d’arrivo da cui poi sarà difficile cadere…

DILETTA LEOTTA, TRA LE FOTO PIU’ INTRIGANTI SPUNTA LA “TRASPARENZA” – VIDEO E FOTO