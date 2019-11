Milan, 120 anni di storia: tutte le iniziative rossonere

Una storia d’amore lunga 120 anni, suggellata da 18 Scudetti, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e un Mondiale per Club.

Inizia da oggi il percorso con cui il Club celebra il 120esimo anniversario dalla sua fondazione, con molte iniziative di impatto emotivo, come l’inaugurazione della rotatoria intitolata al padre fondatore rossonero Herbert Kilpin, in programma nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, proprio nel giorno in cui, nel 1899, venne siglato l’atto di nascita del Milan con parole scolpite nel mito del calcio mondiale: “Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari”.

Da quel lontano giorno di dicembre, il Milan ha impresso il proprio nome nella storia del calcio italiano, europeo e mondiale, facendo propri valori come successo, eleganza e passione, termine, quest’ultimo, che caratterizza lo slogan della campagna “A History of Pass120n”, attraverso l’hashtag #Passion120 che unirà tutti i tifosi legati dalla fede rossonera.

Questo 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il Club per ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi rossoneri di tutto il mondo nel segno delle proprie radici, affinché coltivino e condividano il loro amore a beneficio delle generazioni future.

Il programma comprende molte iniziative per tutti i rossoneri e gli appassionati di calcio. Ecco qualche anticipazione.

MAGLIA CELEBRATIVA E COLLEZIONI SPECIALI DEDICATE AI 120 ANNI

Puma e AC Milan festeggeranno i 120 anni del Club con una maglia gara celebrativa a edizione limitata: 1899 pezzi unici, esclusivi e numerati disponibili in un elegante pack. Sarà inoltre in vendita una collezione di capi dedicata ai 120 anni, sempre sviluppata da Puma. I tifosi potranno inoltre acquistare la AC Milan Special Collection “Passion 120” creata appositamente per l’anniversario. Tutti i prodotti saranno in vendita dal 2 dicembre presso il Milan Store di Casa Milan e di San Babila, San Siro Store e online su store.acmilan.com

DOMENICA 15 DICEMBRE: RIEMPIAMO SAN SIRO E CELEBRIAMO INSIEME LA STORIA DEL CLUB!

Il 15 dicembre alle ore 15, la storia rossonera sarà protagonista a San Siro. AC Milan dedicherà ai tifosi presenti allo stadio una serie di iniziative e attività celebrative per festeggiare insieme questa indimenticabile giornata.

Special guest tante Glorie rossonere protagoniste di un particolare saluto.

La vendita dei biglietti per Milan-Sassuolo è disponibile su acmilan.com/biglietti.

LUNEDI 16 DICEMBRE: MILANO ONORA KILPIN

Lunedì 16 dicembre alle 15:30 avrà luogo l’intitolazione della “Rotatoria Kilpin” davanti al Museo Mondo Milan, alla presenza delle massime autorità cittadine, una rappresentanza della famiglia Kilpin, campioni rossoneri di ieri e di oggi. Un evento memorabile non solo per il Club ma anche per la città di Milano.

MARTEDI 17 DICEMBRE: IL LEGENDS OF STYLE TOUR APPRODA A MILANO

Ieri venerdì 29 novembre, allo stadio Camp Nou di Barcellona, AC Milan e FC Barcelona (che a sua volta celebra il 120esimo anno dalla fondazione) hanno presentato il progetto comune “Legends of Style”, un inedito tour mondiale dove le Glorie dei due Club si incontreranno in match di esibizione toccando alcune delle città più importanti del mondo.

Il tour verrà presentato anche a Milano, il 17 dicembre, con la presenza di diversi campioni rossoneri e blaugrana. Nell’occasione, sarà definito il calendario del tour mondiale.

CONTENUTI ESCLUSIVI SULLE PIATTAFORME DIGITALI UFFICIALI

Da lunedì 2 dicembre, sulle piattaforme digitali e sulla App AC Milan, verranno pubblicati svariati contenuti esclusivi, video e interviste sulla storia del Club. Saranno tutti condivisi sul sito acmilan.com/passion120, sezione del sito ufficiale interamente dedicata a #Passion120, l’hashtag attraverso il quale verrà generata una call to action tra i tifosi di tutto il mondo per condividere le loro storie e i momenti vissuti nel segno della passione rossonera. Da lunedì sarà anche possibile partecipare al contest online “Milan Pass120n” per aggiudicarsi premi ed esperienze esclusive.

DUE NUOVI VOLUMI SULLA STORIA ROSSONERA

Le pubblicazioni rossonere si arricchiscono di due nuovi libri ufficiali: “Sempre Milan” edito da Skira (a breve disponibile anche in lingua Inglese) e “Milan 120” realizzato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Club e tutti i tifosi sono pronti.

La leggenda continua, Sempre Milan!

