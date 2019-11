Milan, miglior gol di novembre 2019: i quattro candidati – VIDEO

Il Milan tramite i propri account ufficiali presenti sui social network ha chiesto ai tifosi di votare per il gol più bello segnato nel mese di novembre 2019.

Le reti in lizza sono:

1) Marco Brescianini in Milan-Hellas Verona del campionato Primavera.

2) Francesca Vitale in Milan-Juventus del campionato femminile.

3) Sandra Zigic in Milan-Sassuolo del campionato femminile.

4) Giacomo Bonaventura in Milan-Napoli del campionato Serie A.

Di seguito il video con i quattro gol realizzati. Qual è il più bello?