Parma Milan formazioni ufficiali, le scelte di Pioli e D’Aversa per la partita di oggi al Tardini

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Parma–Milan, la partita di oggi valida per la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere, senza se e senza ma. Finito il ciclo di ferro, ora la squadra di Stefano Pioli deve fare punti, altrimenti il sogno Champions League rimarrà tale. L’allenatore ha scelto gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Rade Krunic sembrava intoccabile e invece oggi non giocherà, al suo posto rientra Franck Kessie, escluso dalle ultime sfide. L’ivoriano deve dare delle risposte visto il periodo parecchio negativo. Bonaventura scelto mezzala con Hakan Calhanoglu nel ruolo di ala sinistra. Sicuramente ci sarà modo per i due di alternarsi e scambiarsi di posizione.

Le formazioni scelte da Pioli e D’Aversa per la sfida di oggi. Pioli schiera la solita difesa a quattro con Conti preferito ancora a Calabria. Musacchio e Romagnoli scelta obbligata visto l’infortunio di Duarte. A centrocampo preferito Bennacer a Lucas Biglia, molto criticato anche questa settimana dopo Milan-Napoli. Bonaventura fa la mezzala come detto con Calhanoglu ala. Ritorna anche Jesus Suso, anche lui out contro il Napoli per un infortunio. Fiducia in Piatek per l’attacco con Leao che parte ancora dalla panchina.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Brugman, Barillà, Kucka; Hernani, Gervinho, Kulusevski.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu