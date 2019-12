Theo Hernandez: “Sono contento, grazie tifosi. Incontro con Maldini speciale”

Theo Hernandez ha commentato Parma-Milan ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni

L’eroe di giornata per il Milan è Theo Hernandez. Terzo gol in campionato per il terzino sinistro ex Real Madrid, preso in estate per 20 milioni e voluto fortemente da Paolo Maldini. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino francese ha commentato la vittoria di oggi ed era molto felice per il gol.

Ecco le dichiarazioni di Theo Hernandez sulla partita: “Sono molto contento per questo terzo gol col Milan. Abbiamo fatto una grande partita, ora dobbiamo continuare a lavorare e fare bene come oggi“. Sulle sue qualità tecniche: “Sì mi piace molto correre. Sono contento di essere qui al Milan e dell’affetto dei tifosi per me“.

Gli fanno vedere la foto a Ibiza di lui insieme a Paolo Maldini in estate. Theo non si sbilancia su cosa si dissero in quell’occasione: “Fu una conversazione bella e speciale. Lui mi convinse a venire al Milan. Non posso dire cosa ci siamo detti… Non era un momento semplice per me. Il fatto che sia stato Maldini a farmi questa proposta non ci ho pensato due volte“.

