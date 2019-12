Paquetà disponibile per Bologna-Milan: ballottaggio con Bonaventura

Lucas Paquetà dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita, Bologna-Milan. Mister Stefano Pioli dovrà scegliere tra lui e Giacomo Bonaventura.

Lucas Paquetà non è stato convocato per Parma-Milan a causa di un risentimento muscolare. Nulla di grave, stando a quanto filtrato da Milanello, però è stato deciso di evitare rischi e di lasciare il giocatore a riposo.

Salvo sorprese negative, sarà a disposizione per la trasferta di domenica a Bologna. Già domani dovrebbe essere aggregato al gruppo per la ripresa degli allenamenti. Stefano Pioli conta molto su di lui, anche se finora il brasiliano non ha completamente convinto. Talento e qualità tecniche non si discutono, però ci si aspettano più continuità e incisività da parte sua.

Paquetà deve riuscire ad essere maggiormente decisivo nel Milan. È uno dei giocatori con più qualità, di conseguenza dovrebbe essere pure un leader tecnico della squadra. Non bisogna sicuramente scordare che è in Italia da meno di un anno e che non è sempre facile esaltarsi in un gruppo che nel complesso fatica. Però l’ex Flamengo deve riuscire a fare uno step di crescita.

Pioli si aspetta tanto da lui. Sarà interessante vedere se per Bologna-Milan lo impiegherà da titolare, in caso di recupero fisico completo, oppure se confermerà Giacomo Bonaventura nel ruolo di mezzala. Jack a Parma non ha offerto una prestazione esaltante. Ha fatto alcune buone cose, ma senza impressionare e far pensare che possa superare agevolmente Paquetà nelle gerarchie.

