Calciomercato Milan | Affari a centrocampo: intrecci con la Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA KESSIE EMRE CAN | Anche i Viola sulle tracce di Emre Can ma piace anche Franck Kessie

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Emre Can. Il centrocampista della Juventus, dopo i malumori manifestati nelle settimane scorse, è pronto a lasciare la Juventus a gennaio. Il calciatore vuole giocare con maggiore continuità anche per non rischiare di perdere la Nazionale. Sono diverse le squadre interessate all’ex Liverpool: all’estero sono soprattutto Psg e Barcellona ad avere mostrato interesse per il centrocampista.

Non è escluso però che nel futuro di Emre Can non ci sia ancora la Serie A: come è noto sul calciatore classe 1994 c’è da tempo il Milan, che a gennaio oltre a regalarsi un attaccante di caratura internazionale – il sogno resta Ibrahimovic nonostante le difficoltà – vuole rafforzare il centrocampo. Il tedesco piace ma oltre alla concorrenza estera, i rossoneri devono fare i conti anche con quella italiana. Stando a quanto riportato da ‘SkySport’, il calciatore sarebbe, infatti, un’idea anche della Fiorentina di Vincenzo Montella.

IBRAHIMOVIC CAMBIA LE CONDIZIONI: MILAN, SI COMPLICA TUTTO

I viola vogliono rinforzarsi e oltre allo juventino pensano a Fofana dell’Udinese e a Franck Kessie. L’ivoriano è tornato titolare a Parma, dopo l’esclusione contro la Juventus e la panchina iniziale con il Napoli, ma il suo match non ha convinto. Il calciatore ex Atalanta resta dunque sul mercato: i rossoneri vorrebbero incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro dalla sua cessione. Difficile che i Viola possano offrire quanto richiesto dai rossoneri. Più facile dunque vedere Kessie in Inghilterra, dove non manca la disponibilità economica.

Calciomercato Milan, idea scambio con la Fiorentina?

L’alternativa potrebbe essere uno scambio di calciatori con la Fiorentina. E’ ovviamente solo un’ipotesi di mercato ma in casa viola ci sono profili che potrebbero far comodo alla squadra di Stefano Pioli: dopo l’infortunio di Duarte, ad esempio, il Milan sarà chiamato a prendere un centrale e uno tra Milenkovic e Pezzella potrebbe far comodo. Un’altra idea è certamente quella che porta a Castrovilli, calciatore già accostato ai rossoneri nelle ultime settimane ma che piace parecchio anche a Juventus e Inter.

IBRAHIMOVIC-MILAN, LA RIVELAZIONE DI FASSONE