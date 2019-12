Milan, partitella contro la Primavera: il risultato finale, Leao protagonista

Partitella contro la Primavera oggi a Milanello per i rossoneri di Stefano Pioli. Il racconto dell’allenamento e della sfida in famiglia: doppietta per Leao.

Ritorno a Milanello per i rossoneri dopo la vittoria sul Parma al Tardini. Oggi partitella con la Primavera al termine della seduta, con la Prima Squadra che ha vinto 6-1: doppiette per Rafael Leao e Ante Rebic.

Il mal di gol del Milan in campionato è ormai noto, con Krzysztof Piatek che fatica. Oggi il polacco non ha partecipato alla partitella, in quanto chiusa solo a chi non ha giocato o è subentrato domenica scorsa contro il Parma. Ma chissà che la cura per la squadra di Stefano Pioli non possa essere proprio Rafael Leao. L’attaccante portoghese reclama il posto, ma sin qui il mister lo ha sempre tenuto in panchina. Vedremo nei prossimi match quali saranno le sue scelte.

Milanello Live: il racconto della seduta odierna

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Mister Pioli, il Milan è tornato al lavoro nel primo pomeriggio per iniziare la marcia di avvicinamento all’importante trasferta di Bologna in programma domenica alle 20.45. Dopo il lavoro in palestra, la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel match di domenica contro il Parma, ha svolto un lavoro di tecnica sul campo centrale.

Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo cinque per proseguire con una partitella di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 25′ minuti ciascuno). L’incontro in famiglia è terminato 6-1 in favore della Prima Squadra con le doppiette di Leão e Rebić e le firme di Castillejo e Borini. Marcatore della Primavera Tonin.

Il programma di domani 3 dicembre 2019 – come riporta il sito ufficiale acmilan.com – prevede un’unica sessione di allenamenti mattutina.