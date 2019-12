Sportmediaset – Milan, trattativa Arnault-Elliott: nuove smentite

Da mesi continuano a trapelare indiscrezioni sulla volontà di Bernard Arnault di mettere le mani sul Milan. Il patron del gruppo LVMH avrebbe già effettuato dei sondaggi con Elliott Management Corporation, proprietario oggi del club.

Nonostante le ricorrenti smentite, oggi il quotidiano La Repubblica ha rilanciato la notizia. Il miliardario francese continuerebbe ad ambire ad acquistare il Milan, nonostante le resistenze del figlio Antoine all’entrata nel mondo del calcio. Sviluppi possono esserci verso fine anno, in base anche a come si evolverà la vicenda riguardante il progetto stadio.

Il tema del nuovo impianto sportivo e dell’area commerciale circostante è fondamentale nell’ottica di una futura rivendita, oltre che per l’aumento del fatturato del Milan. Comunque Sportmediaset ha spiegato che sono emerse nuove smentite dopo i rumors riportati oggi da La Repubblica. Dal gruppo LVMH continuano a far sapere che non c’è una trattativa e pure Elliott nega l’esistenza di contatti per cedere il club.

Comunque è singolare che queste voci su Arnault si ripresentino continuamente. Vedremo col tempo se emergerà qualcosa di concreto oppure se tutto si rivelerà fumo. Intanto il Diavolo rimane nelle mani del fondo americano, nella speranza che un vero rilancio possa avvenire in breve tempo. Il momento storico del Milan è delicato e purtroppo negativo.

