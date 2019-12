Milan, allenamento in gruppo e gol per Paquetà – VIDEO

Lucas Paquetà oggi si è allenato in gruppo ed è disponibile per Bologna-Milan. Recupero importante per Stefano Pioli, che a Parma ha dovuto farne a meno.

Buone notizie da Milanello, dove Lucas Paquetà è tornato ad allenarsi in gruppo. In vista di Bologna-Milan mister Stefano Pioli potrà contare anche sul centrocampista brasiliano.

Contro il Parma l’ex Flamengo non era stato convocato a causa di un risentimento muscolare. Il problema non era stato smaltito completamente e di conseguenza l’allenatore, in accordo con lo staff medico, ha deciso di lasciare a riposo il giocatore. Non era un infortunio preoccupante, infatti il ritorno in gruppo di oggi non sorprende.

Paquetà permetterà a Pioli di avere un’opzione in più in campo. Finora è stato sempre un titolare come mezzala destra a centrocampo, però le sue prestazioni non hanno totalmente convinto. Bisognerà vedere se il brasiliano verrà riproposto nella formazione base in Bologna-Milan oppure se il mister farà scelte differenti.

Il numero 39 rossonero è certamente tra gli elementi di maggiore qualità presenti in squadra. Pensare di rinunciare a lui potrebbe essere un azzardo, ma Lucas deve riuscire a fare uno step di miglioramento per diventare maggiormente decisivo e continuo. Ha il potenziale per diventare un top player e deve cercare di progredire.

Intanto è importante che abbia recuperato dall’ultimo infortunio. Oggi su Instagram ha manifestato la propria soddisfazione pubblicando il video di un gol segnato in allenamento a Milanello e il seguente messaggio: «Felice di essere tornato».