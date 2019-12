World Football Club Association: Milan e Real Madrid fondatori

Nasce la World Footbal Club Association, con il Milan tra i club fondatori. Cos’è e di cosa si occupa: ecco tutti i dettagli.

È stata istituita la World Footbal Club Association (WFCA), l’associazione per club nata per aprire un dialogo proficuo con la FIFA sul nuovo Mondiale per Club e su altri aspetti intercontinentali.

Nello specifico si tratta di un “veicolo per affrontare le sfide che i club devono fronteggiare e scambiare opinioni in modo costruttivo con la FIFA su quelle questioni che hanno una rilevanza particolare per loro”.

Il presidente è Florentino Perez, già numero uno del Real Madrid. Queste le sue parole in merito: “(La nuova organizzazione, ndr) offrirà una controparte credibile e seria della FIFA per discutere di tutti gli aspetti relativi ai club. Deve essere una competizione che promuove lo sviluppo del calcio per club in tutto il mondo e questo è ciò che tutti i club oggi vogliono ottenere”.

Il Milan è tra i club fondatori, insieme al Real Madrid. Entrambi i prestigiosi club rappresentano l’Europa calcistica. Non a caso si tratta delle due squadre più vincenti a livello internazionale. Il Milan ha vinto 3 coppe Intercontinentali, le stesse del Real, più un Mondiale per Club, contro i 4 dei Blancos.

Oltre a Milan e Real, ecco gli altri club fondatori: Auckland City (Nuova Zelandia), Boca Juniors (Argentina), River Plate (Argentina), America (Messico), Guangzhou (Cina) e Mazembe (Congo).

Iresidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha commentato la nascita della nuova associazione: “Non sapevamo sarebbe nata, ci sono comunque soltanto due squadre europee. Credo sia più domanda per l’Eca, dal nostro punto di vista non vedo un grande impatto dalla nascita di questa associazione”.

