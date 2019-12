Casa Milan, partnership col Gruppo Ethos: nasce il Bistrot dello Sport

La ristorazione meneghina ha un nuovo punto di riferimento per tutti gli sportivi. È Casa Milan – Bistrot dello Sport bar ristorante e pizzeria nato dalla partnership tra Casa Milan e Gruppo Ethos nel quartiere Portello.

La nuova gestione, affidata all’azienda di ristorazione lombarda, si è insediata lo scorso 9 novembre nel building rossonero. Il Gruppo Ethos, marchio consolidato nella ristorazione milanese e attivo sul territorio lombardo da trent’anni, con “Bistrot dello Sport” apre il suo terzo ristorante in città (dopo Grani&Braci e Karné).

“Siamo felici di iniziare questa attività con un partner importante come AC Milan – il commento di Beppe Scotti, amministratore delegato del Gruppo – La nostra azienda ha come punti di forza la duttilità e l’efficienza, e siamo stati scelti dal Club Rossonero proprio per la competenza che abbiamo costruito in trent’anni di attività nella ristorazione. Non sono tante le aziende ristorative che vantano questa longevità“.

Il Gruppo, con un fatturato di 18,5 milioni di euro per il 2018, costituisce un caso sui generis nell’ambito della ristorazione commerciale: ha dei tratti in comune con la ristorazione di catena – della quale ha assimilato l’organizzazione aziendale – distanziandosene allo stesso tempo, visto che ogni ristorante è un format caratterizzato da brand, arredi e menù distinti dagli altri.

“Sono particolarmente orgoglioso della partnership che abbiamo instaurato con il Gruppo Ethos, un punto di riferimento della ristorazione milanese – queste le parole del Chief Revenue Officer di AC Milan Casper Stylsvig – Grazie a questo accordo, nato dalla comune passione per lo sport e per la buona cucina, la nostra sede si propone sempre di più come un vivace polo di attrazione per i tifosi rossoneri e per tutti i cittadini di Milano. Sono sicuro che questo legame con il Gruppo Ethos darà ottimi risultati e sarà apprezzato dai nostri futuri ospiti“.

Anche in questa nuova apertura, il Gruppo Ethos propone i punti di forza della propria offerta: una ristorazione di qualità basata sulla ricerca di materie prime biologiche, un’offerta ampia in grado di incontrare i gusti di una clientela eterogenea, attenzione verso le esigenze alimentari dei clienti. Speculare è la molteplicità dell’offerta dei servizi: dedicati ai pranzi di lavoro durante la settimana, alle famiglie, alle persone con intolleranze alimentari e, questa volta, in particolar modo, agli appassionati dello sport.

LOCATION

Il nuovo Bistrot dello Sport, ospitato all’interno del building Casa Milan, si affaccia sulla Piazza Gino Valle, una delle più grandi della città e parte della rinascita del quartiere Portello.

Intende proporre una versione inedita del binomio cibo/sport: un luogo per gustare a tutto tondo un ambiente moderno e di design e una cucina curata e di qualità.

I 17 monitor presenti all’interno del ristorante celebreranno il Club calcistico di casa, ma daranno spazio anche ai più importanti match calcistici del campionato italiano e delle coppe internazionali. Quello del calcio non sarà un monopolio; il Bistrot dello Sport proporrà i più importanti appuntamenti sportivi: ciclismo, rugby, pallavolo, pallacanestro, sport outdoor e specialità invernali.

MENÙ

Il Menu propone un percorso tra piatti di terra e mare, il cui filo conduttore è quello di una cucina contemporanea, che attinge alle eccellenze italiane e propone ricette classiche, come il risotto alla zucca e Porcini o la cotoletta alla milanese, insieme a piatti con accostamenti intriganti, per esempio la tartare di manzo Fassone Garronese con maionese alla nocciola, polvere d’olio di oliva e crostini di pane al timo.

Il Bistrot popone anche le pizze con due diversi impasti: lievito madre e farina di canapa. Concludono il menu i dessert, elevati alla dignità di una portata principale. Ci sono i grandi classici, come il tiramisù, ma anche proposte più estrose come la Bavarese al the verde matcha con crumble ai semi di canapa.

È disponibile anche un menu con piatti senza glutine e un menu per bambini.

Il Bar apre alle 8.00 con le colazioni, con caffè biologico a marchio Torrefazione Libera®, tostato artigianalmente dal mastro torrefattore del Gruppo Ethos, da accompagnare con croissant, dessert monoporzione, centrifugati di frutta e verdura. Durante l’orario del pranzo, integra l’offerta del ristorante con panini, piadine e bowls a base di riso basmati e verdure. All’ora dell’aperitivo, il Bar propone un cocktail con un tagliere di stuzzicherie abbinato (10 euro).

Casa Milan -Bistrot dello Sport si sta già proponendo alle aziende come location per organizzare eventi aziendali: dalla banchettistica tradizionale, ai business meeting, fino ad originali format di Team Building.

Tutti i numeri di Casa Milan – Bistrot dello Sport

• 17 i monitor per gustarsi le partite del club rossonero e i principali appuntamenti calcistici e sportivi

• 80 sedute per il bar

• 100 sedute per il ristorante

• 1 sala privé

• 1 dehors che si affaccia su Piazza Gino Valle

• 2 gli impasti biologici per le pizze

• 7/7 giorni di apertura

Casa Milan Bistrot dello Sport

Via Aldo Rossi, 8 Milano

Tel. 02.62285616

www.bistrotdellosport.it

Aperto 7 giorni su 7

Da lunedì a venerdì: Bar 8-20 | Ristorante 12-15

Sabato, domenica e giorni di partite: Bar 9-20 | Ristorante 12-15 e 19-23

Fonte: acmilan.com