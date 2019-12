Razzismo, il Milan attacca il Corriere dello Sport: “Superficialità e ignoranza”

Continua senza sosta la battaglia al razzismo da parte del Milan. La società rossonera, insieme a poche altre in Serie A, sono parecchio coinvolte su questo tema e poco fa hanno pubblicamente attaccato il Corriere dello Sport.

“Black Firday” il titolo del giornale romano per Lukaku e Smalling. Che evidentemente non è andato già al club rossonero. Che, tramite il proprio profilo Twitter, ha commentato: “Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema“.

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox — AC Milan (@acmilan) December 5, 2019

Soltanto la scorsa settimana il Milan aveva diffuso una lettera aperta nella lotta contro il razzismo. Una bella iniziativa che coinvolgeva tutta la Serie A. Il tema è ricorrente ed è un problema serio da risolvere. Non per le istituzioni, che invece continuano a sottovalutarlo. In questa stagione ci sono già stati diversi episodi: da Lukaku a Cagliari a Balotelli a Verona, così come anche il nostro Franck Kessie a Roma e ancora al Bentegodi. Titoli di giornale come quelli del Corriere dello Sport sono fuori luogo in questo momento storico. Bravo Milan!

