Bologna-Milan, Piatek ancora favorito: le ultime di formazione

Verso Bologna-Milan | Krzysztof Piatek dovrebbe essere favorito su Rafael Leao in vista del match di domenica sera allo stadio Dall’Ara.

Krzysztof Piatek ancora titolare al centro dell’attacco del Milan? Pare di sì, almeno secondo le ultime indiscrezioni di formazione lanciate da Sportmediaset quest’oggi.

Tante le critiche ed i dubbi attorno a Piatek, ma nonostante ciò il polacco dovrebbe giocare dal 1′ a Bologna. In vista della sfida di domenica sera al Dall’Ara si va verso una conferma del centravanti nel tridente titolare.

Il ballottaggio con il portoghese Rafael Leao dovrebbe premiare Piatek. Neanche la brillantezza atletica e la spensieratezza dell’ex Lille sembra così apprezzata da Stefano Pioli, che preferisce puntare su calciatori più esperti in certi ruoli.

Dunque Piatek completerà ancora il trio d’attacco con Jesus Suso e Hakan Calhanoglu, due intoccabili del reparto offensivo del Milan attuale.

Restano dubbi a centrocampo: il rientrante Lucas Paquetà chiede spazio, ma è difficile pensare a Giacomo Bonaventura relegato in panchina.

Invece Rade Krunic, determinante a gara in corso contro il Parma, potrebbe essere nuovamente preferito al deludente Franck Kessie. Sicura invece la presenza dal 1′ minuto di Ismael Bennacer, in crescita ed in lizza per il Pallone d’Oro africano 2019.

