Paquetà, ieri l’agente ha incontrato la dirigenza a Casa Milan

Edoardo Uram, agente di Lucas Paquetà, ieri è stato ricevuto dalla società rossonera presso la sede Casa Milan. Un incontro di cortesia, stando alle news di oggi.

Lucas Paquetà non sta ancora esplodendo come invece ci si aspettava. Nella passata stagione aveva mostrato ottime cose nei primi mesi al Milan, però in questa non sta convincendo.

Un investimento da circa 38 milioni di euro che rappresenta la spesa più importante della proprietà Elliott Management Corporation finora. L’ex Flamengo fu voluto fortemente da Leonardo, convinto che sarebbe diventato un campione. Finora abbiamo visto talento e buone qualità tecniche, però mancano continuità e concretezza. Paquetà può dare molto di più. Ovviamente non c’è nessuna bocciatura, ma è lecito aspettarsi un apporto maggiore.

Intanto ieri Edoardo Uram, agente di Lucas, era a Casa Milan. La Gazzetta dello Sport oggi scrive che si è trattato solamente di una visita di cortesia. Il club rossonero crede nel calciatore e non ha alcuna intenzione di valutare offerte per un’eventuale cessione. A volte si è parlato di un interesse del PSG, dove ora lavora Leonardo, però non sembra esserci niente di veramente concreto.

Paquetà è a disposizione per Bologna-Milan, dopo aver saltato la trasferta di Parma per un risentimento muscolare. Sarà da vedere se Stefano Pioli lo rilancerà come titolare oppure se lo lascerà inizialmente in panchina.

