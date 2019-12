Verso Bologna-Milan: Paquetà recuperato, ora sfida Bonaventura

Lucas Paquetà disponibile per Bologna-Milan. Ha superato un infortunio e adesso contende a Giacomo Bonaventura un posto da titolare a centrocampo.

Stefano Pioli in vista di Bologna-Milan ha dell’abbondanza da gestire sia a centrocampo che in attacco. Infatti, i reparti sono al completo e dunque tocca a lui fare le scelte migliori.

Ieri a Milanello si è rivisto in gruppo Lucas Paquetà, che ha svolto tutto l’allenamento con i compagni ed è recuperato per il prossimo match di campionato. Il centrocampista brasiliano ha smaltito il risentimento muscolare che lo aveva costretto al forfait contro il Parma. È pronto a dare il proprio contributo alla squadra.

Adesso Pioli deve decidere se rilanciare Paquetà titolare in Bologna-Milan oppure se confermare Giacomo Bonaventura come mezzala. Jack contro il Napoli era stato schierato da esterno offensivo per sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu, ma a Parma è stato arretrato a centrocampo con il rientro del turco e l’assenza dell’ex Flamengo.

Il talento brasiliano in questa stagione non ha ancora segnato e il suo rendimento è stato un po’ altalenante. Sicuramente i mezzi tecnici non gli mancano, però servono maggiore incisività e continuità. Per Bologna-Milan possibile ballottaggio tra Paquetà e Bonaventura per un posto in mediana. I prossimi allenamenti a Milanello saranno decisivi.

