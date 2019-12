Bologna-Milan, Piatek a rischio panchina: i numeri lo inchiodano 

Fuori Krzysztof Piatek, dentro Rafael Leão: potrebbe esserci la staffetta in vista di Bologna-Milan. I numeri, infatti, inchiodano sempre più il bomber polacco.

Krzysztof Piatek in panchina, Rafael Leão in attacco. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, potrebbe essere questo lo scenario concreto in vista di Bologna-Milan di domenica sera allo stadio Dall’Ara.

Il portoghese, infatti, è stato il centravanti più impiegato a ieri Milanello. Anche l’ex Genoa è stato coinvolto nei vari test, ma in misura minore. Il che potrebbe significare una staffetta tra i due dopo l’ennesimo flop di Parma, anche se una decisione definitiva – assicura il quotidiano – ancora non è stata presa.

Ma intanto è questo quanto si registra nel quartier generale rossonero. Un segnale comunque forte, come evidenzia il CorSport. Ma anche inevitabile, del resto. Perché il polacco non trova il goal da addirittura 6 giornate, con un bottino magrissimo di soli 3 centri in 14 partite totali. E tra questi uno soltanto è su azione, con altri 2 dal dischetto.

Un anno fa, di questi tempi, era già a quota 10 in campionato, malgrado un digiuno comunque di 5 partite. Ma il calo del 24enne – sottolinea il quotidiano – non risale a questa stagione. In realtà già nella scorsa, dopo l’avvio scoppiettante, aveva chiuso con un solo goal nelle ultime 7 giornate. Ovvero la metà da aprile in poi.

Unendoli, si arriva a 4 esultanze in 21 gare: meno di uno ogni 5. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se nel prossimo weekend lo dovessimo ritrovare a bordo campo e non al centro. Il tempo scade per tutti, anche per un ex bomber da 30 gol stagionali.

