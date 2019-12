CorSport – Milan, Ibrahimovic alza il prezzo: la situazione

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, resta ancora un ultimo ostacolo da superare. Come infatti svela il CorSport, ci sarebbe una questione economica dietro il tentennare dello svedese che ha in ogni caso scelto il Diavolo.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, ci sarebbe ancora un intoppo. L’attaccante ha di fatto scelto il Diavolo, eppure il sì fatica ad arrivare. Il problema – assicura il CorSport – è di natura economica. E solo e unicamente questo il problema odierno.

Il motivo è semplice: Ibra vuole di più. Più dei 6 milioni proposti dal club rossonero per i prossimi 18 mesi. La dirigenza, dall’altra parte, spera che sia soltanto il classico gioco delle parti, con lo svedese che tira la corda per strappare un rilancio ma non pronto a cambiare veramente rotta.

Ibrahimovic, il Milan ha deciso: nessun rilancio

In ogni caso – assicura il CdS – il Milan ha deciso di restare fermo sulla sua posizione. Nessun rilancio, in quanto la proposta è ritenuta assolutamente congrua. E soprattutto non c’è l’intenzione di partecipare ad aste varie, tenuto conto che, pur trattandosi di Ibrahimovic, è pur sempre un giocatore di 38 anni reduce da due stagioni negli Stati Uniti.

L’attesa dovrebbe prolungarsi al massimo fino alla prossima settimana, con la società che lo aspetta quanto prima a Milanello. Zero dubbi sulla sua professionalità anche in questo periodo di stop agonistico, ma va comunque ‘rimodellato’ e riadattato ai ritmi italiani dopo due stagioni nella MLS.

Sullo sfondo, particolarmente interessati al verdetto, ci sono anche Krzysztof Piatek e Rafael Leão, il cui futuro potrebbe dipendere semplicemente dal colore della fumata che ci sarà da Casa Milan. In particolare, però, le principali riflessioni potrebbero essere rivolte sul polacco, con il portoghese che tornerebbe invece una pedina spendibile per la corsia mancina.

