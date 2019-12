Bologna-Milan, probabili formazioni: pronti Paquetá e Bonaventura insieme 

Bologna-Milan, probabili formazioni. Stefano Pioli studia una mediana tutta qualità per la trasferta emiliana. Ecco l’ultima l’idea del tecnico rossonero.

Bologna-Milan, pronto un 4-3-3 con un centrocampo con tutta qualità. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, potrebbe esserci una particola novità in vista del match di domenica sera allo stadio dall’Ara.

La formazione del Bologna

Intanto sarà 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, pronto ad accomodarsi in panchina. Con Lukasz Skorupski in porta, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani, Danilo e Stefano Denswil. Jerdy Schouten e Andrea Poli saranno gli scudi davanti alla difesa, con un quartetto offensivo composto da Andreas Skov Olsen, Blerim Dzemaili, Nicola Sansone e Rodrigo Palacio come massimo terminale offensivo.

La possibile formazione del Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denwil; Schouten, Poli; Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

La formazione del Milan

Stefano Pioli studia invece una mediana dal grande spessore tecnico. Definita la difesa con Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, la linea di centrocampo potrebbe vedere invece la convivenza di Lucas Paquetá e Giacomo Bonaventura. Come? Rinunciando ai muscoli di Frank Kessie o alla quantità Rude Krunic per far spazio al brasiliano. Così con Ismael Bennacer in mediana, l’ex Flamengo giocherebbe da mezzala destra e Jack a sinistra. In attacco spazio a Suso e Hakan Calhanoglu ai lati di Krzysztof Piatek.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Bonaventura: “Pioli ha cambiato il Milan. Mihajlovic uomo vero”