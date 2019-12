Massara: “Aspettiamo la decisione di Ibrahimovic. Piatek resta”

Nel corso del pre-partita del Dall’Ara per Bologna-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Frederic Massara. Ecco l’intervista al ds rossonero.

Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara per Bologna-Milan. Il calcio d’inizio è fissato tra pochissimo, ore 20:45. Intanto a ridosso del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Frederic Massara.

Il dirigente rossonero ha risposto a diverse domande, in primis sulla classifica: “Partita importante per dare svolta e continuità. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti”.

Sul calciomercato in entrata, in particolare su Zlatan Ibrahimovic: “Non ci sono aggiornamenti. Non c’è una vera trattativa. Momento di riflessione per Ibra. Noi stiamo valutando, siamo in attesa. E’ un’eventualità plausibile, ma ha poco senso perché avrebbe bisogno di allenarsi un po’ per via della condizione”.

Sul rinnovo di Giacomo Bonaventura: “E’ un giocatore di famiglia per il Milan. Ci rende felici stia meglio. Siamo contenti che sia tornati a questi livelli”.

Su Krzysztof Piatek: “Non è nostra intenzione mandarlo via. Abbiamo fiducia in Kris, ha la nostra fiducia. Gli manca il gol, ma siamo convinti possa dare molto alla squadra”.

Chiusura su Mattia Caldara: “Sta recuperando. Non ha più problemi fisici, ci serve alla luce dell’infortunio di Duarte. A brevissimo sarà disponibile, lo aspettiamo”.

CALCIOMERCATO MILAN, AGGIORNAMENTI IBRAHIMOVIC-BONAVENTURA