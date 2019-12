Sky – Milan-Raiola: aggiornamenti su Ibrahimovic e Bonaventura

Calciomercato Milan: novità su Zlatan Ibrahimovic da Sky Sport. Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per il possibile ritorno dello svedese.

A ridosso di Bologna-Milan, da Sky Sport sono arrivate novità da Gianluca Di Marzio su Zlatan Ibrahimovic. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma le parti sono in contatto. Mino Raiola è sempre

Gli ultimi aggiornamenti riferiti nel pomeriggio davano una situazione più complicata, con lo svedese che chiedeva più garanzie: economiche e di durata del contratto. Di Marzio riferisce che il Napoli si è fatto avanti per Ibra: “C’è prepotentemente”.

Ibrahimovic prende tempo. Ecco la situazione: “Il Milan ha offerto 3 milioni da qui a giugno, e poi 6 per l’anno successivo. C’è distanza sulle cifre. Ibra vuole garanzie sul secondo anno, quindi contratto da 18 mesi. Il Milan ha offerto 6 mesi, più l’opzione per l’anno successivo solo in caso di raggiungimento del quarto posto”.

Relativamente al futuro di Giacomo Bonaventura, Peppe Di Stefano rivela che non c’è ancora un accordo tra Mino Raiola e il Milan per il rinnovo di contratto. Dal prossimo gennaio, Jack sarà libero di trovarsi una nuova squadra visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2020.