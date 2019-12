Bologna Milan | pagelle tabellino e voti della partita di oggi, valida per la 15^ giornata di Serie A

PRIMO TEMPO – È un dominio per quasi tutta la frazione, con i rossoneri che si trovano a memoria e creano insidie più e più volte. Krzysztof Piatek subito in palla, si procura un rigore e lo trasforma spiazzando il portiere.

Il Milan continua a macinare gioco, crea i presupposti per il raddoppio, che arriva al 33′ con una palla deliziosa di Jesus Suso per Theo Hernandez che non sbaglia stop e tiro (di destro). Casuale il gol del Bologna, su calcio d’angolo calciato sul primo palo è sfortunato Theo a deviare (di mano) in porta.

SECONDO TEMPO – Parte alla grande il Milan, che crea due occasioni e segna subito con Giacomo Bonaventura: sinistro a giro dal limite perfetto.

Bologna-Milan: tabellino e voti

Marcatori: 13′ Piatek (r.); 33′ Hernandez (ass. Suso); 40′ aut. Hernandez; 46′ Bonaventura

Ammoniti: Bani, Bennacer

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli, Dzemaili; Olsen, Palacio, Sansone.

Allenatore: Mihajlovic.

MILAN: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.

Bologna-Milan: le pagelle dei rossoneri

Piatek: si sbatte su tutto il fronte, tenendo palla e aiutando la squadra. Bravo e furbo a procurarsi il rigore, e soprattutto freddo e preciso nel realizzarlo.

