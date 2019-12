Classifica marcatori Milan: Hernandez-Piatek in gol, insieme a quota 4

Vanno insieme i due capocannonieri del Milan, Theo Hernandez e Krzysztof Piatek: oggi entrambi in gol a Bologna, salgono a quota 4 in classifica marcatori.

Il Milan trova altri tre punti in trasferta, sempre in Emilia-Romagna. Terra fortunata e salvifica per i rossoneri, che battono Parma prima e Bologna poi. Entrambe con sofferenza, anche se per motivi diversi.

Al Dall’Ara la partita è dominata sin dai primi minuti. Milan avanti di due gol, poi distanze dimezzate prima della fine del primo tempo. In gol Krzysztof Piatek su rigore e Theo Hernandez su bell’assist di Jesus Suso. I due rossoneri salgono a quota 4 gol segnati, insieme. Il polacco però ha segnato tre rigori e solo un gol su azione. Ma oggi era importante sbloccarsi anche dal dischetto.

Hernandez-Piatek vanno a braccetto in classifica marcatori, con la speranza che si continui a segnare con continuità. Soprattutto per il polacco che ha un bisogno estremo di continuità. Oggi partita splendida del centravanti rossonero, il migliore in campo nelle nostre pagelle post-partita.

POST BOLOGNA-MILAN, L’INTERVISTA DI PIOLI

Hernandez terzino goleador: speciale record per lui

Nel finale ricordiamo che Hernandez ha la capacità spaventosa di sprintare e cercare ancora la via del gol. Non è fortunato nel tiro perché Skorupski si supera, e poco dopo anche Piatek prova a calciare ma senza riuscirci. Il Milan va, guadagna i tre punti e deve già pensare alla prossima in casa da non sbagliare contro il Sassuolo.

Ricordiamo che Theo Hernandez è il primo difensore laterale del Milan a segnare 4 gol nel suo campionato d’esordio. Un record speciale per il francese, acquistato a titolo definitivo da Paolo Maldini la scorsa estate. Intuizione vincente.

BOLOGNA-MILAN 2-3, LE PAGELLE: PIATEK È SUPER