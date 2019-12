Bologna-Milan, rissa fra milanisti: tifoso accoltellato, è grave

Una serata positiva per il Milan che, a Bologna, trova la seconda vittoria di fila. Ma non è tutto rosa e fiori stasera, e stavolta il campo non c’entra nulla. Un tifoso rossonero, infatti, è stato accoltellato all’addome all’uscita dallo stadio Dall’Ara. A quanto pare, sarebbe scoppiata una rissa fra i sostenitori del Milan e, durante il deflusso, sarebbe arrivata la coltellata. Stando ad una primissima ricostruzione, sembra che l’alterco sia nato a causa di un pantalocino lanciato dai giocatori del Milan a fine gara.

L’uomo, scrive l’Ansa, è in grave condizioni ed è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna. La Polizia ora indaga sulla vicenda per ricostruire i fatti e trovare i colpevoli di questo gravissimo episodio.