Una stagione veramente travagliata per il Napoli, che in campionato è molto indietro e invece in Champions League può qualificarsi agli ottavi. Ma i problemi sono soprattutto interni, visto che la squadra è spaccata e sembra che Carlo Ancelotti non abbia lo spogliatoio in mano.

In queste ore si parla con insistenza della possibilità che l’allenatore emiliano venga sostituito da Gennaro Gattuso. La dirigenza sta pensando ad un cambiamento in panchina e Rino sarebbe già stato “bloccato”. Ora bisognerà vedere che risultato faranno gli azzurri contro il Genk e cosa succederà successivamente. C’è chi non esclude una separazione a prescindere.

Calciomercato Milan, il Napoli su Ibrahimovic e Kessie

Il Napoli è tra i club che a gennaio si muoverà per rinforzarsi. A centrocampo c’è Allan in uscita, dunque la società pensa all’acquisto di un mediano dotato sotto il profilo fisico e atletico. Secondo Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, i nomi che piacciono sono soprattutto quelli di Franck Kessie del Milan e di Lucas Torreira dell’Arsenal.

Anche in attacco sono previsti interventi. Dries Mertens e José Callejon hanno contratti in scadenza a giugno 2020, non verranno rinnovati. Il Napoli per l’immediato pensa veramente a Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne centravanti svedese si è liberato dai Los Angeles Galaxy e ha ricevuto un’offerta di 18 mesi da Aurelio De Laurentiis, che adesso attende una risposta in settimana.

Anche il Milan è sulle tracce di Ibrahimovic e sta aspettando una sua risposta. Invece, il Bologna sembra tagliato fuori per ammissione del direttore generale Walter Sabatini. Entro il weekend Zlatan potrebbe comunicare la propria decisione.