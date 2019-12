Bologna, niente Ibrahimovic. Sabatini: “Ha fatto altre scelte”

Calciomercato Milan | Si ritira una concorrente dalla corsa a Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri ed il Napoli però restano ancora in ballo.

Milan, un ostacolo in meno nella corsa a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, obiettivo dichiarato per gennaio, sembra sempre più vicino.

Oggi è arrivata la conferma da parte del Bologna che Ibra non indosserà il rossoblu. Lo ha ammesso il direttore generale Walter Sabatini, spiegando come il destino del centravanti classe ’81 sarà altrove.

“Zlatan ha fatto altre scelte, non giocherà per il Bologna” – sono le parole di Sabatini, riportate poco fa dal giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato della redazione di Gazzetta.it.

Calciomercato Milan, il Napoli ancora in corsa per Ibrahimovic?

Il Bologna si tira fuori ufficialmente dal rush finale per Ibrahimovic. Una buona notizia per il Milan, visti i contatti recenti tra l’attaccante e il tecnico emiliano Sinisa Mihajlovic.

Le parole di Sabatini confermano anche qualcos’altro: Ibra ha già deciso quale sarà il suo futuro, avendo dato una risposta definitiva e negativa al Bologna e virando su una soluzione diversa.

Il Milan aspetta e spera: si parla di settimana decisiva per il destino del calciatore svedese, che con l’ok di Mino Raiola potrebbe annunciare a breve quale sarà la sua prossima destinazione.

Ma i rossoneri non corrono ancora da soli. Su Ibrahimovic c’è ancora il pressing del Napoli. Sia con la permanenza in panchina di Ancelotti, sia con l’arrivo di Gattuso il calciatore potrebbe optare volentieri per la soluzione partenopea.

A Casa Milan filtra comunque ottimismo. I contatti tra Raiola e Boban delle scorse settimane fanno ben presagire, anche se la parola fine sulla vicenda dovrà darla Ibra stesso, valutando le proprie motivazioni.

Esclusa per il momento l’opzione di un ritiro dal calcio giocato. Come ammesso da Mino Raiola, Ibrahimovic si sente ancora troppo in forma per pensare ad un futuro senza pallone.

