Bologna-Milan, le pagelle della Gazzetta: Piatek super, Bonaventura il migliore

Bologna-Milan 2-3, le pagelle de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Grande prestazione del Diavolo: c’è un solo non promosso, voto alto per Piatek e Bonaventura.

Bologna-Milan 2-3, voti alti e un solo non promosso nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si tratta di Frank Kessie, il peggiore tra i suoi con voto 5.5. Il migliore è invece Giacomo Bonaventura, al secondo goal stagionale e meritevole di un 7 in pagella.

Promossa l’intera linea difensiva: 6 per Gianluigi Donnarumma e Andrea Conti, 6.5 per Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’esterno goleador è sfortunato in occasione dell’autogoal e avventato nella circostanza del rigore, ma merita di essere premiato per impeto, determinazione e il quarto goal stagionale.

In mediana delude appunto Kessie: mentre i suoi compagni di reparto incidono a dovere, lui trottorella un po’ troppo ma senza lasciare davvero il segno. In continua crescita invece Ismael Bennacer: voto 6.5 per lui. Bravo in regia e in marcatura su Blerim Dzemaili, peccato per il quinto cartellino giallo di fila ma è un mini frullatore che non molla mai. Voto 7 per Jack tra densità, pienezza e un gran goal. Gioca praticamente da trequartista e lo fa con una gara di qualità e tante idee.

In attacco 6.5 per un Suso che va a intermittenza ma che impacchetta un grande cioccolatino per Theo, 7 per Krzysztof Piatek. Come evidenzia il quotidiano, per il polacco si è trattata di una gara da giocatore vero nella freddezza e nei movimenti.

Voto 6 per Hakan Calhanoglu, sufficienza anche per il subentrato Lucas Biglia e non giudicabili Lucas Paquetá e Lucas Biglia. Infine voto 7 per Stefano Pioli, l’artefice della rinascita. La sua squadra ha voltato pagina: un gruppo finalmente sveglio, che gioca a due tocchi e che apparecchia con movimenti credibili. Bravi anche nel riempire meglio l’area e nel non perdere la testa dopo il goal del Bologna.

