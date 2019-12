Milan, Pioli: “Grande sacrificio, così ce la giochiamo con tanti” 

Bologna-Milan 2-3, il commento di Stefano Pioli nel post partita dello stadio Dall’Ara. Il tecnico emiliano appare particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi.

Probabilmente la miglior prestazione stagionale del suo Milan. E Stefano Pioli, principale autore di questa rinascita, non può che esserne soddisfatto nel post partita dello stadio Dall’Ara. La sua Emilia-Romagna porta bene: dopo Parma, ecco il successo anche a Bologna in attesa del Sassuolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’allenatore ha commentato così il successo di ieri: “L’obiettivo è sempre la partita di domenica prossima, qui abbiamo raccolto sensazioni positive e dobbiamo aumentare le nostre consapevolezze. Ci crediamo di più ma dobbiamo insistere: chiedo sempre sacrificio, fare una corsa in più per il compagno, ora lo stiamo facendo e si vede. Abbiamo fatto una bella partita, la nostra qualità ci ha premiato: Suso ha fatto una grande giocata. Così ce la possiamo giocare con tante squadre”.

Il 54enne emiliano intanto si gode il suo bomber a sorpresa, Theo Hernandez: “Ha grandi tempi di gioco in chiave offensiva. All’inizio l’ho fatto partire molto alto, ma è vero che partendo da dietro sfrutta meglio la sua fisicità”. Poi un messaggio per Sinisa Mihajlovic: “Avrei voluto abbracciarlo, ma Sinisa mi ha detto che era meglio non farlo. Sono felice di averlo ritrovato. Sono stato contento di essere stato con lui, rivederlo mi ha toccato”.

