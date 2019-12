Piatek, niente uscita a gennaio: “Ibra? Possiamo giocare insieme”

Il messaggio di Krzysztof Piatek per Zlatan Ibrahimovic nel post partita di Bologna-Milan. Niente uscita a gennaio per il polacco: resterà in rossonero in ogni caso.

Krzysztof Piatek, goal per il Milan e assist per Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti polacco, grande protagonista del match di ieri allo stadio Dall’Ara, si infatti è soffermato anche sul possibile approdo dello svedese nell’immediato post partita.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex Genoa ha commentato così l’eventuale arrivo di Ibra: “Se arriva Ibra sarà un bene per il Milan, ci servono giocatori così. È un grande campione, possiamo giocare insieme”.

Quel che è certo è che con l’arrivo o meno di Ibrahimovic a gennaio, Piatek non lascerà il Diavolo. Parola di Frederic Massara nel pre partita di ieri: “Kris via a gennaio? Non è nostra intenzione, ci fidiamo di lui e alla squadra può dare tanto”. E a proposito del 38enne scandinavo: “Siamo in attesa della sua riflessione”, riferisce il direttore sportivo del Milan.

Del resto – rivela la GdS – Piatek ha già chiarito al club la volontà di restare anche se l’area sarà in futuro occupata da un fuoriclasse ingombrante come Zlatan. E nel frattempo ieri si è rivisto il bomber dello scorso anno: aiuto costante alla squadra, la sensazione di essere di nuovo minaccioso e un rigore procurato e segnato con freddezza e convinzione.

