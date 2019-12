Suso guastafeste: ‘spoilera’ il quiz di Marca – FOTO

Jesus Suso sui social ha dato un indizio ben chiaro al quiz posto dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, prendendosi anche qualche insulto.

Jesus Suso si fa odiare sui ‘social network’. Colpa di uno spoiler che riguarda un quiz posto quest’oggi dal quotidiano sportivo spagnolo Marca.

Il giornale ha pubblicato una domanda per gli esperti di calcio. Una sorta di ‘indovina il calciatore misterioso‘, che riguarda un giocatore attualmente in piena attività.

Marca ha pubblicato una formazione virtuale composta da 11 calciatori. Minimo comune denominatore: tutti hanno giocato in passato con il personaggio misterioso del quiz, tra nazionale o squadra di club.

Suso era la risposta al quiz. Ma il numero 8 del Milan ha anticipato tutti con un commento sarcastico su Twitter: “Questo mi ricorda qualcosa…” – facendo pienamente intendere come si trattasse di lui.

Una risposta simpatica, che però non è affatto piaciuta ad alcuni internauti, intenti a risolvere tale quiz. “Grazie Suso, mi hai rovinato il trivia” – è uno dei commenti di risposta al tweet dello spagnolo.

Suso guastafeste dunque. Non proprio una bella nomea per gli appassionati di quiz o di serie televisive. Ma fa specie vedere come il classe ’93 in carriera abbia condiviso lo spogliatoio con campioni del calibro di Bonucci, Sterling e Suarez.

