Milan, ufficiale: rinnovata la partnership con Iterpro

AC Milan, sette volte vincitore della UEFA Champions League, ha rinnovato la sua partnership con Iterpro, la piattaforma di intelligence sul calcio più avanzata del settore, nominandola anche come fornitore tecnico per il club.

La partnership, estesa per altri 3 anni, consolida il rapporto tra AC Milan e Iterpro che negli ultimi 2 anni ha sviluppato strumenti per la gestione dei dati e una soluzione di business intelligence a supporto delle decisioni strategiche.

In conformità con l’accordo, Iterpro supporterà l’AC Milan nella digitalizzazione di tutti i processi interni riguardanti i giocatori e li gestirà, supportati da un solido approccio basato sui dati, integrando i dati per prendere decisioni migliori più velocemente, dalla formazione e dalle attività mediche allo scouting, al settore legale e operazioni amministrative.

“Siamo molto felici di continuare la nostra collaborazione con Iterpro. Incorporando il suo hub centralizzato, saremo pionieri nel settore del calcio – ha affermato Maurizio Bonomi, Direttore dell’Information Technology dell’AC Milan – Sfruttando i dati sulle prestazioni, sulla medicina e sulla formazione, li trasformeremo in informazioni intelligenti per ottenere un vantaggio strategico per l’azienda”.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con un gigante del calcio come l’AC Milan, con una delle proprietà più importanti nel settore del calcio – ha affermato Marco Savino, CEO di Iterpro – Questo ci rende orgogliosi e testimonia che possiamo apportare valore con la nostra tecnologia all’avanguardia, aiutando i club a passare dalla gestione dei giocatori alla gestione delle risorse”.

Fonte: interpro.com