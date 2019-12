Sportmediaset – De Paul verso l’Inter: formula e cifre dell’affare

Rodrigo De Paul può essere un colpo dell’Inter nel calciomercato di gennaio 2020. Accostato anche al Milan, l’argentino dell’Udinese sembra vicino ai nerazzurri.

Rodrigo De Paul potrebbe giocare a Milano dal 2020. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni l’Inter ha deciso di andare all’assalto del talento argentino.

Sportmediaset oggi riporta che il numero 10 dell’Udinese è molto vicino al trasferimento in maglia nerazzurra. Beppe Marotta ha deciso di accelerare, visto che a centrocampo ci sono giocatori con acciacchi fisici e Antonio Conte vuole rinforzi nel mercato di gennaio per potersi giocare lo Scudetto e fare bene pure in Europa.

Inter e Udinese stanno ancora trattando sulla formula dell’operazione, ma sembra possibile un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da capire solo se l’obbligo di acquisto del cartellino scatti già nel giugno 2020 oppure verrà fissato per il 2021.

Per quanto riguarda le cifre: 7 milioni per il prestito oneroso, 25 per il riscatto e dei bonus che permettano di arrivare vicini ai 35 milioni richiesti dall’Udinese. A De Paul un contratto da quattro anni e mezzo da 3 milioni annui. Si attendono conferme nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Da tempo si parla del forte interesse dell’Inter per il 25enne nato a Sarandì, ritenuto un elemento adatto a rinforzare la squadra di Conte. De Paul è uno in grado di giocare in diverse posizioni e che pertanto può offrire più soluzioni all’allenatore. Sulle sue tracce c’era anche il Milan, che però non ha avanzato un’offerta all’Udinese in queste settimane.

