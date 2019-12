Calciomercato Milan: un tavolo di trattativa con il PSG, e un possibile scambio tra Lucas Paquetà e Leandro Paredes.

Milan e PSG potrebbero aprire un tavolo di trattativa nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Uno scambio l’ipotesi che circola in queste ore tra Lucas Paquetà e Leandro Paredes.

Entrambi i giocatori, per motivi diversi, sono rimasti indietro nelle gerarchie degli allenatori. Partiamo dal giovane rossonero, che con il Milan era uno titolari fino a poche settimane fa, ma i risultati non erano per nulla soddisfacenti. Anche per via di un contributo del brasiliano non all’altezza rispetto a quel che ci si aspettava.

Il piccolo fastidio accorsogli dopo Milan-Napoli, lo ha costretto a saltare la trasferta di Parma dove i rossoneri hanno dominato in lungo e in largo il match senza di lui. Ritrovando Kessie e scoprendo un Krunic affidabile. Oltre che un super Bonaventura.

Contro il Bologna è tornato a disposizione, ma è partito dalla panchina. Chiamato in causa a partita quasi vinta (punteggio sull’1-3 nel momento del suo ingresso), non ha convinto per giocate e aiuto alla squadra.

Calciomercato Milan PSG | scambio Paquetà-Paredes

Si fa presto a mettere subito in dubbio Paquetà per un ingresso in campo non particolarmente positivo. Ma resta il fatto che il Milan farà presto le sue scelte sul giovane brasiliano. Anche perché deve fare i conti con il bilancio. E per far cassa o acquistare un giocatore più funzionale, il suo cartellino è uno dei più appetibili indubbiamente.

È arrivato al Milan grazie a Leonardo, che un anno fa lo acquisto per 35 milioni di euro dal Flamengo. Leonardo, che ora è tornato da dirigente al Paris Saint-Germain, potrebbe “riprendersi” il proprio talento e metterlo alla prova in una squadra già rodata come quella francese.

Dall’altra parte il Milan vorrebbe soldi, parecchi, perché a prescindere da tutto ritiene Paquetà un talento con ancora ampi margini di miglioramento (è un classe 1997).

Leandro Paredes è uno dei pezzi pregiati del PSG che sta trovando poco spazio in squadra, nonostante sia il titolare indiscusso nel centrocampo dell’Argentina. Acquistato per quasi 50 milioni dallo Zenit San Pietroburgo, è ufficiosamente in vendita per far cassa.

Uno scambio Paredes-Paquetà è al momento solo una possibilità, probabilmente remota. Ma mai dire mai nel mercato di oggi.

Le perplessità su Paredes restano comunque, anche perché è un mediano che ama giocare davanti la difesa, ruolo in cui si sta esaltando Ismael Bennacer. Va detto che però Lucas Biglia andrà in scadenza al termine della stagione, e sostuirlo con Paredes sarebbe un colpo importante.

Paredes, ricordiamo, è un classe 1994, compirà 26 anni il prossimo giugno. Ma acquistarlo per fare la riserva – o comunque giocarsi il posto con Bennacer – sacrificando Paquetà, ne varebbe la pena?

