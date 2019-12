Leao, post enigmatico sui social. I tifosi: “Svegliati!”

Rafael Leao, post enigmatico sui social. Ecco cosa ha pubblicato l’attaccante del Milan. E i tifosi non gli hanno risparmiato anche qualche critica.

Rafael Leao non sta giocando come si aspettava, anche a causa di un impegno che probabilmente non è ritenuto all’altezza da Stefano Pioli. Il Milan però la scorsa estate ha investito molto sul portoghese, pagandolo 35 milioni dal Lille.

Sul proprio profilo Twitter il calciatore ha pubblicato due “emoji”, senza aggiungere alcun messaggio. Un post enigmatico, strano per certi versi. Due “teste” uguali che parlano. Cosa vorrà dire? Che sia un segnale di calciomercato? Visto il possibile arrivo di Ibrahimovic, e la permanenza di Piatek, quanto spazio avrebbe in squadra?

C’è tanto mistero attorno al giovane attaccante, perché ha grandi qualità che abbiamo già intravisto in questo inizio di stagione. Sta probabilmente pagando anche le problematiche di squadra, che fino a due settimane fa non riusciva né a segnare, né di conseguenza ad ottenere risultati soddisfacenti. A Parma ha giocato solo nel finale, senza incidere particolarmente. Mentre a Bologna è rimasto dal primo all’ultimo minuto in panchina.

DEMIRAL HA PARLATO DI UN POSSIBILE ADDIO ALLA JUVE