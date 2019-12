Scommesse chiuse: Ibrahimovic ha deciso? – VIDEO

I bookmakers hanno chiuso le scommesse sul futuro di Ibrahimovic. Questo potrebbe significare che l’attaccante svedese ha ormai deciso dove andare. L’Italia sembra nel suo destino, in particolar modo il Milan, ma occhio alle sorprese. I rossoneri hanno fatto il massimo per convincerlo: contratto importante, nella durata e nello stipendio, e massima fiducia. Il giocatore, che si è preso del tempo per scegliere, potrebbe essere finalmente arrivato ad una conclusione. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.

CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO