Bakayoko, gaffe durante una sostituzione in Monaco-Amiens – VIDEO

In Italia conosciamo bene Tiemoué Bakayoko per averlo visto con la maglia del Milan nella scorsa stagione. Partito non bene nelle prime partite, poi il rendimento del mediano francese è stato positivo.

Nonostante fosse risultato uno dei migliori nella squadra allenata da Gennaro Gattuso, il club non ne ha riscattato il cartellino. Troppi i 35 milioni di euro da versare al Chelsea. Rientrato a Londra, presto il giocatore ha capito di non rientrare nei piani di Frank Lampard. A fine agosto ha fatto ritorno al Monaco con la formula del prestito.

Nell’ultima partita della squadra monegasca contro l’Amiens, il centrocampista classe 1994 si è reso protagonista di un siparietto divertente. Infatti, all’81’ Leonardo Jardim ha sostituito il numero 14 con il numero 22. Quando Bakayoko ha visto la lavagnetta del quarto uomo, si è diretto verso bordo campo dopo aver salutato e applaudito il pubblico.

Ma ad essere sostituito non era lui, bensì Keita Baldé. Bakayoko ha sempre indossato la maglia n. 14 nelle passate stagioni e sul momento ha avuto un lapsus, scordandosi che adesso ha addosso la 6. Quando si è accorto dell’errore, è scoppiato a ridere. Il video è diventato virale sui social network e anche il Monaco lo ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter.