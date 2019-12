Atalanta, che impresa. 3-0 allo Shakhtar, Gasperini agli ottavi

L’Atalanta vola agli ottavi di Champions League. Impresa incredibile quella della squadra di Gian Piero Gasperini, che ha battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Prestazione sublime per gli orobici. Con la vittoria del Manchester City sulla Dinamo Zagabria per 4-1, è via libera per la Dea. Che stacca così il pass per la fase finale della competizione più bella d’Europa.

From debutants to last 16 hopefuls ✅ ⚫️🔵 1 point from 4 games … to knockout stages! Atalanta 👏 #UCL pic.twitter.com/oF7UBngTG5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

Trionfo nerazzurro

Gasperini raggiunge così i colleghi Maurizio Sarri e, da oggi, Gennaro Gattuso agli ottavi di Champions League. Castagne, Pasalic e Gosens gli autori dei gol di questa sera in Ucraina. Che valgono il 3-0 in favore dell’Atalanta. Una vittoria epica, sensazionale. Con “soli” sette punti raccolti, l’Atalanta va alla fase successiva del torneo. Esultanza emozionante dei giocatori in campo, di Gasperini e anche dei tanti tifosi arrivati fin lì, fra mille difficoltà di trasferta, per dare appoggio alla propria squadra. Un trionfo su tutta la linea. La favole della Dea continua, nonostante un girone molto complicato. Un grazie anche a Pep Guardiola e al Manchester City. Che, con una qualificazione in tasca già da tempo, ha giocato, con una formazione quasi titolare, una partita vera.

