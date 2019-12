Chi è Jean-Clair Todibo: il colosso difensivo nel mirino del Milan

Conosciamo meglio Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona che Paolo Maldini vorrebbe portare al Milan nel calciomercato di gennaio 2020. Un giovane talento col il potenziale per diventare un ottimo giocatore.

In queste ore è salito alla ribalta un nome nuovo per la difesa del Milan: quello di Jean-Clair Todibo. Nuovo ma non nuovissimo, visto che già in passato qualche rumors sull’interessamento rossonero nei confronti del giocatore c’era stato.

Il centrale classe 1999 milita nel Barcellona dal gennaio scorso e proprio ieri sera è stato protagonista a San Siro nella partita di Champions League contro l’Inter. Ha avuto a che fare con un cliente molto difficile come Lautaro Martinez, alternando buone cose ad altre meno convincenti. Ma il francese era solamente alla terza presenza stagionale. Non giocava da dieci partite e dunque qualche errore a un giovane va concesso.

Dalla Francia al Barcellona: la carriera di Todibo

Todibo è nato il 30 dicembre 1999 a Caienna, capoluogo della Guyana francese. Calcisticamente è cresciuto nel Les Lilas, dove ha militato tra il 2007 e il 2016 prima di trasferirsi al Tolosa. Ha esordito in Prima Squadra nell’agosto 2018, nella vittoria per 2-1 contro il Bordeaux in Ligue 1.

Jean-Clair dimostra di essere un talento molto promettente, diventa presto titolare e finisce nel mirino di importanti club europei. Lusingato dalle richieste importanti arrivate, il calciatore preferisce non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2019 e si accorda con il Barcellona.

A gennaio viene comunicato il suo trasferimento in Catalogna per l’estate, ma poi il suo approdo in maglia blaugrana avviene già a fine mese e il Tolosa riceve 1 milione di euro. Todibo firma un contratto fino al giugno 2023 e viene inserita una clausola da ben 150 milioni. Finora solamente 5 presenze nel Barça.

Le caratteristiche di Todibo e l’interesse del Milan

Todibo è un difensore centrale forte fisicamente: è alto 190 centimetri e pesa 81 chilogrammi. Nel gioco areo e nei duelli fisici sa farsi valere. Ma possiede anche una buona tecnica, derivata dal fatto di essere stato impiegato come centrocampista nei settori giovanili. Dotato di buon senso della posizione e di personalità, è stato spesso paragonato al connazionale Raphael Varene del Real Madrid.

Il Milan ha messo gli occhi su Todibo, avviando i primi contatti con il Barcellona per sondare la possibilità di acquistarlo. Secondo i rumors di calciomercato emersi, ci sarebbe già una prima offerta: 8 milioni più il diritto di recompra a favore dei catalani. Proposta e cifre da confermare ancora.

Comunque l’interesse di Paolo Maldini per il giocatore sembra concreto. Il direttore tecnico rossonero, dopo aver pescato Theo Hernandez nel Real Madrid, vorrebbe prendere un talento anche dal Barcellona. Todibo sta avendo poco spazio con Ernesto Valverde e al Milan avrebbe maggiori opportunità di mettersi in mostra. Vedremo se la trattativa decollerà e si arriverà ad un accordo.

