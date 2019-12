Sportmediaset – Milan, nodo contratto con Ibra e offerta per Todibo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan di Sportmediaset spiegano quale sia la situazione attuale con Zlatan Ibrahimovic e Jean-Clair Todibo.

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato di gennaio, quando dovrà necessariamente rinforzarsi. Anche se la squadra è in ripresa, le ultime vittorie non nascondono alcune lacune e la dirigenza è al lavoro.

Un giocatore oggetto di trattativa è Zlatan Ibrahimovic, individuato come colpo ideale per l’attacco. Nonostante i 38 anni, il centravanti svedese è ritenuto ancora in grado di fare la differenza. Si è liberato dai Los Angeles Galaxy e dunque può arrivare a parametro zero. Però l’accordo sul contratto non è facile.

Calciomercato Milan | Le ultime su Ibrahimovic e Todibo

Il Milan ha offerto a Ibrahimovic 6 mesi più un prolungamento di altri 12 vincolato al raggiungimento del quarto posto, dunque della qualificazione in Champions League. Invece, il calciatore vuole un contratto di 18 mesi subito. I rossoneri restano in pole position, però l’operazione è tutt’altro che chiusa.

Oggi Sportmediaset spiega che il giocatore sta anche aspettando di capire se a Napoli ci siano i presupposti per un suo eventuale approdo in magli azzurra. Ora Gennaro Gattuso ha sostituito Carlo Ancelotti in panchina e il patron Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalargli proprio Zlatan.

L’ostacolo è di tipo economico, visto che lo svedese di ingaggio costa circa 8 milioni di euro e il Napoli dovrebbe autofinanziarlo. Possibili le cessioni di Dries Mertens e José Callejon, in scadenza di contratto a giugno 2020. Ma non è detto che i due accettino di andarsene a gennaio, potrebbero preferire l’addio in estate quando potranno decidere con maggiore tranquillità dove trasferirsi da svincolati.

Il Milan sta pensando anche alla difesa, dove vedrebbe bene l’arrivo del centrale 19enne Jean-Clair Todibo dal Barcellona. Sportmediaset spiega che sono stati avviati i primi contatti ed è stata avanzata un’offerta da 8 milioni per il cartellino più il diritto di recompra a favore del club blaugrana, che dovrà dare una risposta.

