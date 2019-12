Sky – Milan, sondaggio per Mandzukic: è un’alternativa a Ibrahimovic

Mario Mandzukic lascerà la Juventus e il Milan pensa anche a lui come colpo per l’attacco nel calciomercato di gennaio, se non dovesse tornare Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan punta a Zlatan Ibrahimovic per rinforzare il proprio attacco, ma il sì dello svedese non arriva ancora. I contatti proseguono senza che il 38enne di Malmö decida di accettare l’offerta.

I rossoneri hanno messo sul tavolo un contratto di 6 mesi a 2 milioni di euro più un prolungamento di altri 12 mesi che diventerebbe automatico in caso di qualificazione in Champions League. Per la prossima stagione completa altri 4 milioni al giocatore, che però vorrebbe un accordo da 18 mesi subito e forse anche qualche milione in più.

Calciomercato Milan | Mandzukic alternativa a Ibrahimovic

Il Milan sta facendo di tutto per riportare Ibrahimovic a Milano, però il ritorno non è scontato. Anche se circolano rumors che danno l’affare per molto probabile, di fatto il sì di Zlatan ancora non c’è. Ed è normale che la dirigenza rossonera stia pensando anche a delle alternative per l’attacco.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Milan ha avuto dei contatti con la Juventus per Mario Mandzukic. Il 33enne croato è completamente fuori dai piani di Maurizio Sarri e a gennaio 2020 lascerà sicuramente Torino. Vista l’età non più giovanissima, può partire per una cifra non troppo alta. Un ostacolo rimane l’ingaggio, dato che l’ex attaccante di Bayern Monaco e Atletico Madrid percepisce circa 6 milioni netti annui.

Al di là degli ostacoli economici, va detto che uno come Mandzukic farebbe parecchio comodo al Milan. Ha esperienza e qualità importanti, inoltre possiede sicuramente tanta voglia di riscatto dopo essere stato messo ai margini nella Juventus. Sulle sue tracce ci sono pure squadre estere, spesso si è parlato di Manchester United e soluzioni asiatiche (Cina e Qatar). Al croato non manca la scelta per gennaio, quando sarà pronto a rimettersi in gioco lontano da Torino.

