TOTW FIFA 20, la Squadra della Settimana: ecco tutte le carte In Form disponibili da oggi

La EA Sports ha appena reso nota la Squadra della Settimana, uno degli eventi più attesi da tutti i videogiocatori. Lo diciamo subito: anche questa volta non c’è alcun milanista in questa squadra. C’è invece Luis Alberto della Lazio; inevitabile, dopo la splendida prestazione di sabato sera contro la Juventus allo Stadio Olimpico (due assist per il centrocampista spagnolo). L’unico altro giocatore della Serie A presente è Cristian Ansaldi, autore del gol vittoria del Torino contro la Fiorentina domenica pomeriggio. Una rete fondamentale per la squadra di Walter Mazzarri e, a quanto pare, anche dal punto di vista professionale perché gli vale la carta in form di FIFA Ultimate Team.

Come possiamo vedere dalla foto, ci sono alcuni giocatori davvero molto interessanti, due su tutti: Raphael Varane, difensore del Real Madrid campione del mondo in carica, e Sadio Mané del Liverpool. I due hanno valutazioni davvero molto alte. Ci sono anche altre due carte che stuzzicano l’attenzione di molti: Marco Reus del Borussia Dortmund e Memphis Depay del Lione, perfetti come super-sub durante la FUT Champions. Occhio anche a Wan Bissaka del Manchester United: la carta normale è già molto forte, questa rischia di diventare top nel suo ruolo in Premier League. Chiaramente tutti sognano Varane o Mané, due carte straordinarie. Appuntamento a domani quindi con i premi della scorsa Weekend League e… buona fortuna!

FUTURO MERTENS: NON SOLO MILAN, LA VOLONTA’ DEL BELGA

FIFA 20 TOTW, la squadra della settimana completa

Raphael Varane 86 (Real Madrid)

Sadio Mané 90 (Liverpool)

Dubravka 83 (Newcastle)

Hinteregger 83 (Eintracht)

Wan-Bissaka 82 (Manchester United)

Luis Alberto 87 (Lazio)

Aranguiz 85 (Bayer Leverkusen)

Joaquin 83 (Real Betis)

Sanson 82 (Marsiglia)

Marco Reus 89 (Borussia Dortmund)

Memphis Depay 86 (Lione)

Luigi Sepe 81 (Parma)

Maripan 82

Cristian Ansaldi 82 (Torino)

Matheus Pereira 81 (WBA)

Jamie Vardy 84 (Leicester)

Stuani 82 (Girona)

Podoloski 81

Battocchio 78

Sietta 73

Vinicius 79 (Benfica)

Le Fondre 78

Maja 75 (Bordeaux)

MILAN, SONDAGGIO PER MANDZUKIC: PRIMA ALTERNATIVA A IBRAHIMOVIC