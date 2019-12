Futuro Mertens, dal Milan al Galatasaray: la volontà del belga

Calciomercato Milan: Mertens è nella lista del Milan per gennaio, ma la concorrenza è molto forte

Zlatan Ibrahimovic è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca. Se non dovesse arrivare i rossoneri sono pronti a virare su un altro attaccante, che abbia con se un bagaglio importante di esperienza e gol. Il piano B – come raccontato da questa redazione – porta il nome di Dries Mertens.

L’avventura del belga al Napoli sembra davvero arrivata ai titoli di coda. Il contratto in scadenza il prossimo giugno non verrà rinnovato e un suo addio a gennaio si sta facendo sempre più probabile. Ma su Mertens non c’è solo il Milan: il calciatore nell’ultimo periodo è stato accostato ai migliori club del campionato italiano: dall’Inter alla Juventus, passando per la Roma che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dzeko.

Mertens, colloqui con tre club

I rossoneri, con lo sbarco di Gattuso a Castelvolturno, hanno diverse carte da poter giocare per convincere il Napoli. Come raccontato, l’ex tecnico del Milan per la sua nuova avventura potrebbe chiedere alcuni suoi pupilli, che in rossonero stanno faticando. Kessie, Rodriguez e Borini potrebbero essere delle buone idee per gli azzurri.

Ma come riporta il collega della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, l’entourage del calciatore ha avuto dei colloqui con Inter, Borussia Dortmund e Galatasaray. Non è possibile, inoltre, scartare l’ipotesi cinese, con alcuni club che in passato avevano messo sul piatto importanti offerte.

Per Mertens, al momento però, c’è voglia di grande calcio e vorrebbe proseguire la sua avventura calcistica in Serie A per continuare a dimostrare il suo valore e per non perdere il treno che porta ai prossimi Europei con la Nazionale.

L’ostacolo per il Milan, così come per le altre squadre italiane, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Il belga vuole almeno un triennale, su un base di 4 milioni di euro netti a stagione

