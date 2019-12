Ibrahimovic, la moglie Helena alleata del Milan

Calciomercato Milan: Helena, la moglie di Ibrahimovic, è un fattore chiave per la decisione del giocatore

Salvo sorprese, Zlatan Ibrahimovic prenderà la sua decisione entro questa settimana. C’è attesa tra i tifosi del Milan, che sperano di riabbracciare il campione svedese già nei prossimi giorni, magari a San Siro nel match contro il Sassuolo, quando il club celebrerà l’Anniversario dei 120 anni.

Tutto il mondo rossonero si augura di poter scartare il regalo Ibra prima di Natale ma c’è da fare i conti con la concorrenza del Napoli, che come raccontato, si è rifatto sotto in questi ultimi giorni, riallacciando i contatti con l’entourage del calciatore. Sarebbe, invece, Gennaro Gattuso, nuovo tecnico degli azzurri, a dialogare direttamente con Ibrahimovic. Attenzione anche ad una possibile pista che porta in Premier League e più precisamente a Londra.

Ibra, al Milan leader totale

Il Milan è però in vantaggio sullo svedese ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo: in rossonero l’ex Galaxy avrebbe certamente un ruolo da leader assoluto, dentro e fuori dal campo grazie alla sua immensa personalità. Le difficoltà di Piatek e di Leao spingono Ibrahimovic ad una maglia da titolare fin da subito.

Lo stesso non dovrebbe accadere al Napoli, dove il 38enne di Malmoe dovrà fare i conti con un’importante concorrenza. Gattuso ha già a disposizione due punte centrali come Milik e Llorente, senza dimenticare Mertens, che se non dovesse partire, si giocherebbe il posto, avendo già dato dimostrazione di essere un’ottima prolifica punta. Al Napoli dunque l’avventura di Ibra non sarebbe così facile.

Il posto assicurato, non è l’unico elemento che spinge lo svedese al Milan. Un altro fattore determinante può essere rappresentato dalla moglie Helena. La donna ha sempre manifestato il suo amore per il capoluogo lombardo e come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, può rapprendere un’alleata speciale per Boban e Maldini, che stanno provando in tutti modi a regalarsi e regalare Ibrahimovic al Milan.

