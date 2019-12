Ibrahimovic testimonial per Netflix – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, in attesa di tornare a giocare a calcio, diventa testimonial per Netflix. Un suo divertente video per sponsorizzare il film “6 Underground”.

In attesa di un suo ritorno nel mondo del calcio, speriamo nel Milan, Zlatan Ibrahimovic si diverte in tv. Lo svedese è stato testimonial di Netflix, per la pubblicità del nuovo film di Michael Bay “6 Underground” in uscita sulla nota pay-tv streaming.

“Vediamo quanto spacca questo film”, l’unico che può essere valutato in una scala “da zero a Zlatan“. Nel breve video parla in inglese, eccetto nel finale, quando approva il film e dice: “Vi do il permesso di guardarlo, se siete abbastanza ZLATAN“.

In attesa di decidere il suo futuro calcistico, Ibra si diletta in varie pubblicità. Non è la prima nella quale è apparso in queste ultime settimane. Lo svedese si fa desiderare. Dopo l’addio ai LA Galaxy, dove ha sofferto la poca attenzione mediatica della MLS, vuole tornare al centro dell’attenzione come piace a lui.

Come la stessa giornalista-amica di Ibra, Jennifer Wegerup ha riferito… Zlatan non ha fretta di decidere, a differenza dei club che lo hanno cercato, che invece lo vorrebbero subito. Quel che sembra certo è il suo ritorno in Serie A. Il Milan sembra la squadra favorita su tutte. Ma attenzione al Napoli di Rino Gattuso.

