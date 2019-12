TOTY FUT FIFA 20: ecco come votare la squadra dell’anno

TOTY FIFA 20: è possibile votare il Team Of The Year tra 55 candidati. Disponibile anche un regalo per chi parteciperà alla votazione. Ecco tutti i dettagli.

Per la prima volta la EA Sports fa scegliere i giocatori che enteranno nei TOTY, Team Of The Year della nota modalità Ultimate Team di FIFA 20.

Un’importante possibilità per tutti i videogiocatori, che potranno così votare a loro piacimento i giocatori da inserire nella squadra dell’anno, e che avranno la possibilità di trovarli nei pacchetti da acquistare con i crediti virtuali del gioco o i Fifa points.

Ricordiamo che le votazioni termineranno il prossimo 20 dicembre, e la squadra sarà disponibile online nei pack dal 6 gennaio. C’è anche un regalo per chi parteciperà alla votazione: GRATIS due maglie esclusive da utilizzare in game.

Seleziona i Magnifici 11 dalla rosa dei 55 grandi protagonisti della scena calcistica mondiale del 2019 e il tuo voto sarà valido per stabilire chi farà parte della Squadra dell’anno di FIFA 20.

La versione definitiva della Squadra dell’anno verrà annunciata a gennaio, quando saranno resi disponibili nei pacchetti FUT gli oggetti giocatore speciali TOTY per un periodo limitato in FIFA 20 Ultimate Team.

FUT 20, NOMINATI TOTY ATTACCANTI

FUT 20, NOMINATI TOTY CENTROCAMPISTI

FUT 20, NOMINATI TOTY DIFENSORI

FUT 20, NOMINATI TOTY PORTIERI

TOTY FUT 20: ecco come votare!

Non c’è nessun giocatore del Milan tra i 55 nominati per i TOTY di FUT 20. Ma ecco la nostra TOP 11 personale.

TOTY FUT 20 (3-4-3): Ter Stegen; Alexander-Arnold, van Dijk, Robertson; Fabinho, De Bruyne, Winaldum, Zyech; Messi, Son, Mbappè.

Per votare, bisogna andare sul sito ufficiale ea.com a questo link, accedere con i dati del proprio account EA, e votare.